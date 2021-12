कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानून आंदोलन में मारे गए कृषकों को मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसान मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी। पीएम ने अपनी गलती को स्वीकार किया। राहुल ने कहा, 'जब केंद्रीय कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसान मारे गए।' उन्होंने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब सरकार ने लगभग 400 किसानों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। उनमें से 152 को रोजगार भी प्रदान किया। मेरे पास लिस्ट है। हमने हरियाणा के 70 किसानों की एक और सूची बनाई है। आपकी सरकार कहती है कि आपके पास उनके नाम नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि किसानों को उनका हक दिया जाए।' उन्हें मुआवजा और नौकरी भी दी जाए।

Around 700 farmers died in farmers' agitation. PM apologised to the nation & farmers of the nation. He accepted that he made a mistake. On 30th Min Agri Min was asked a ques - how many farmers died in the agitation? He said he doesn't have any data: Congress MP Rahul Gandhi in LS pic.twitter.com/ztL4wm0C0h

We found out that Punjab Govt has given Rs 5 Lakh compensation for around 400 farmers; also provided jobs for 152 of them. I have the list. We have made another list of 70 farmers from Haryana. Your govt says that you don't have their names: Congress MP Rahul Gandhi in Lok Sabha pic.twitter.com/mlnbZPlAs5

— ANI (@ANI) December 7, 2021