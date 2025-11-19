'चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी', 272 रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स की खुली चिट्ठी

लोकतांत्रिक ढांचे पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की

सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिकों ने एक खुले पत्र में देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर बढ़ते हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। पत्र में कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र किसी प्रत्यक्ष बल प्रयोग से नहीं, बल्कि उसकी मूलभूत संस्थाओं के खिलाफ फैल रही जहरीली बयानबाजी की लहर से प्रभावित हो रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार, कुछ राजनेता वास्तविक नीतिगत विकल्प पेश करने के बजाय नाटकीय राजनीतिक रणनीतियों के तहत भड़काऊ और निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं।

आयोग की विश्वसनीयता पर संगठित हमले

पत्र में आगे कहा गया है कि इन नेताओं ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और उपलब्धियों पर सवाल उठाए, फिर न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्पक्षता पर संदेह जताकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। अब, इसी क्रम में भारत के चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया जा रहा है और उसकी विश्वसनीयता तथा ईमानदारी पर संगठित और षड्यंत्रपूर्ण हमले किए जा रहे हैं।

इस खुले पत्र में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने लगातार चुनाव आयोग को आलोचना का निशाना बनाया है। उन्होंने आयोग पर वोटों की चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पास इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं।