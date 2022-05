लंदन । कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकारी की नीतियों पर निशाना साधा तो सियासत शुरू हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि विदेश में भारत को बदनामी करना गांधी परिवार का असली चरित्र है।

India is not in a good place. BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark & we'll be in big trouble. I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress - that bring people, communities, states, & religions together: Rahul Gandhi, in London pic.twitter.com/Ua4b4TaEQO

