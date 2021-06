Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में दाल गलती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सिद्धू के साथ उनकी कोई बैठक तय नहीं है। जबकि सोमवार को ही नवजोत सिंह सिद्धू की टीम ने ये बताया था कि वो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग करनेवाले हैं।

Congress leader Rahul Gandhi (file pic) says, "No meeting with Sidhu (Navjot Singh Sidhu)", as he left from his residence for 10 Janpath, party's president Sonia Gandhi's residence, this evening.

Sidhu had left from his residence in Patiala to meet Rahul Gandhi in Delhi today. pic.twitter.com/lmhY7oiOkz

