'हम Gen-Z को बताएंगे, पीएम मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने', राहुल गांधी ने फिर अलापा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का राग

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा बनाया। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। हालांकि उनके दावे को चुनाव आयोग ने पूरी तरह खारिज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि वह अपनी बात उठाते रहेंगे।
उन्होंने इस कड़ी में शुक्रवार को कहा कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हम लगातार यह दिखाते रहेंगे कि चुनाव आयोग की ओर से जानबूझकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वह Gen-Z को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करते रहेंगे। उन्होंने कहा, “हम देश के युवाओं को दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में धांधली की और चोरी से प्रधानमंत्री बने। हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई जारी रहेगी।”
राहुल गांधी ने कहा, “मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का चुनाव किसी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। मेरे आरोपों का अब तक न तो चुनाव आयोग ने और न ही बीजेपी ने जवाब दिया। जो मैंने कहा है, उसे नकारा नहीं जा सकता।” उन्होंने सवाल उठाया, “संविधान कहता है वन पर्सन, वन वोट। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। वहां 200 वोटर कार्ड्स पर एक ही महिला की तस्वीर मिली। यह कैसे संभव है?”
बिहार में बंपर वोटिंग को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और हम देश के Gen-Z को बताते रहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में हेराफेरी की।” राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की महिला की तस्वीर कैसे छपी? ऐसा ही काम बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात में भी किया गया है।