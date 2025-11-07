'हम Gen-Z को बताएंगे, पीएम मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने', राहुल गांधी ने फिर अलापा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का राग

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा बनाया। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। हालांकि उनके दावे को चुनाव आयोग ने पूरी तरह खारिज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि वह अपनी बात उठाते रहेंगे।

उन्होंने इस कड़ी में शुक्रवार को कहा कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हम लगातार यह दिखाते रहेंगे कि चुनाव आयोग की ओर से जानबूझकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वह Gen-Z को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करते रहेंगे। उन्होंने कहा, “हम देश के युवाओं को दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में धांधली की और चोरी से प्रधानमंत्री बने। हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई जारी रहेगी।”