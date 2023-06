Rahul Gandhi in Manipur: कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के मणिपुर दौरे पर है। राहुल वहां हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच इंफाल से बिष्णुपुर जाते समय कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष के काफिले को पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी के काफिले के साथ पार्टी के कई नेता जा रहे हैं। काफिले को रोके जाने के कारण राहुल को वापस इंफाल लौटना पड़ा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया है। उन्होंने बताया, बिष्णुपुर जिले के उटलू गांव के पास राजमार्ग पर टायर जलाए गए और पत्थर फेंके गए।

#WATCH | Manipur: Congress leader Rahul Gandhi's carcade was stopped by the police in Bishnupur.

Rahul Gandhi is now going back to the airport in Imphal, from there he will go to the pre-fixed program by helicopter. pic.twitter.com/Z9XriOY0lN

