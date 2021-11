Special Status of Trains : भारतीय रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए स्पेशल ट्रेनों का स्टेटस खत्म करने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने स्पेशल नंबर के तौर पर चलने वाली सभी ट्रेनों को अब रेगुलर ट्रेन नंबर पर चलाने का आदेश दिया है। यानी अब सभी ट्रेनें कोरोना काल से पहले की तरह चलेंगी और उनके पुराने नंबर और पुराने किराए लागू होंगे। कोरोना संक्रमण के बाद रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन की तरह चला रहा था, लेकिन इन्हें फिर सामान्य कर दिया गया है। यानी अब हॉलिडे स्पेशल, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवा पहले जैसी ही होगी। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आदेश कुछ दिनों में सभी रेलवे जोनों में लागू हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर किया जाएगा।

All the regular time tabled trains which are presently operating as MSPC ( Mail/Express Spl) and HSP (Holiday Spl) train services, including in the working Time Table 2021, shall be operated with regular numbers and with fare and categorisation as applicable: Ministry of Railways pic.twitter.com/UwgL6j1w3E

