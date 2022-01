Railway Mission Amanat: रेल यात्रियों को सफर के दौरान अपना सामान खोने का डर नहीं रहेगा। भारतीय रेलवे ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत यात्री को अपने गुम हुए सामानों को ट्रैक कर सकते हैं। वह उन्हें आसानी से वापस पा सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यात्रियों के साथ उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आरपीएफ ने इस दिशा में मिशन अमानत की शुरुआत की है। जिससे यात्रियों को सामान खोने पर सरलता से मिल जाएगा।

पश्चिम रेलवे ट्वीट में बताया कि यात्रियों को खोया हुआ सामान वापस पाना सरल बनाने के लिए आरपीएफ ने नई पहल की है। मिशन अमानत के तहत फोटो के साथ खोए हुए आइटम्स की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यात्री मिशन अमानत आरपीएफ वेबसाइट http://wr.indianrailways.gov.in पर पोस्ट किए तस्वीरों के साथ सामान की जानकारी देख सकते हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार पिछले साल रेलवे सुरक्षा बल ने 1317 यात्रियों से संबंधित 2.58 करोड़ का सामान बरामद किया। वह सत्यापन करने के बाद उन्हें असली मालिकों तक पहुंचाया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत यात्रियों को यह सर्विस प्रदान करता है। यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए आरपीएफ 24 घंटे कार्य करता है।

A novel initiative " Mission Amanat" has been taken by RPF / WR to make it easier for the passengers to get back their lost luggage.

Passengers can check details of lost luggage with pics posted under link "Mission Amanat - RPF on website https://t.co/glw3GnNyQL@RailMinIndia pic.twitter.com/xhXKeO4Qqq

