रेलवे में निकली बंपर भर्ती... 11 श्रेणियों में 22,000 लेवल-1 पदों को मिली मंजूरी, इस विभाग में सबसे ज्यादा मौके

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी रोजगार पहल करते हुए 11 श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल-1 पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) को 1,199 पद आवंटित किए गए हैं।

HRMS के जरिए मांगे गए थे रिक्त पद रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (एमपीपी) शत्रुघ्न बेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी जोन और प्रोडक्शन यूनिट्स से लेवल-1 के रिक्त पदों की मांग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के माध्यम से की गई थी। इन पदों पर भर्ती वर्ष 2025 के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) के तहत की जाएगी।