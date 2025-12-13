मेरी खबरें
    रेलवे में निकली बंपर भर्ती... 11 श्रेणियों में 22,000 लेवल-1 पदों को मिली मंजूरी, इस विभाग में सबसे ज्यादा मौके

    Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी रोजगार पहल करते हुए 11 श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल-1 पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) को 1,199 पद आवंटित किए गए हैं।

    रेलवे में निकली बंपर भर्ती... 11 श्रेणियों में 22,000 लेवल-1 पदों को मिली मंजूरी, इस विभाग में सबसे ज्यादा मौके
    रेलवे में निकली बंपर भर्ती।

    HighLights

    1. भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती
    2. लेवल-1 पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है
    3. रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए बड़ी रोजगार पहल करते हुए 11 श्रेणियों में कुल 22,000 लेवल-1 पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) को 1,199 पद आवंटित किए गए हैं।

    HRMS के जरिए मांगे गए थे रिक्त पद

    रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (एमपीपी) शत्रुघ्न बेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी जोन और प्रोडक्शन यूनिट्स से लेवल-1 के रिक्त पदों की मांग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के माध्यम से की गई थी। इन पदों पर भर्ती वर्ष 2025 के सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) के तहत की जाएगी।


    आरक्षण के साथ होगी भर्ती प्रक्रिया

    भर्ती में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का पूरा प्रावधान रखा गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस कदम से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि रेलवे की संचालन क्षमता भी मजबूत होगी।

    इंजीनियरिंग विभाग में सबसे ज्यादा पद

    इस भर्ती अभियान में सबसे अधिक पद इंजीनियरिंग विभाग के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कुल 12,500 पदों में शामिल हैं-

    • ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4: 11,000 पद

    • असिस्टेंट (ट्रैक मशीन): 600 पद

    • असिस्टेंट (ब्रिज): 600 पद

    दक्षिण पूर्व रेलवे में 11 श्रेणियों के तहत कुल 1,199 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    जल्द जारी होगा आधिकारिक नोटिफिकेशन

    रेलवे सूत्रों के मुताबिक, भर्ती से जुड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

