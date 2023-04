Railway Ticket Transfer Rule: भारतीय रेलवे से लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं। रेलवे अपने यात्रियों का खास ध्यान रखती है। वहीं, पैसेंजर्स के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। कई बार लोग टिकट बुक करवा लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश सफर नहीं कर पाते हैं। अगर आप के साथ भी ऐसा हुआ है, तो यह खबर आपके काम की है। रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है। जिसके तहत आप अपना कंफर्म टिकट अपने परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं।

हाल ही में सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई, किसी की जान' रिलीज हुई है। रेलवे को फिल्म का शीर्षक पसंद आया कि एक टैगलाइन बनाई है- 'किसी का टिकट, किसी का सफर।' इस टैगलाइन से आप समझ सकते हैं कि आपके टिकट पर परिवार का कोई सदस्य यात्रा कर सकता है।

You can easily transfer ur confirmed ticket to family members by submitting a request till 24 hrs before departure of train to Chief Reservation Supervisor of nearest PRS Counter.

Carry valid ID of both passengers, proof of blood relation & copy of ticket.#KisiKaBhaiKisiKiJaan pic.twitter.com/LqB06p4lmu

— Western Railway (@WesternRly) April 21, 2023