Railways News: रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने बांद्रा से राजस्थान के अजमेर के बीच सुपरफास्ट स्पेशन ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये विशेष ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलेगी। बता दें रेलवे अस्थाई रूप से इस ट्रेन का संचालन कर रहा है। यह सेवा इस माह के अंत में समाप्त हो जाएगी। ये ट्रेन उन यात्रियों को राहत देगी जो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बीच सफर करने वाले हैं।

स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल

गाड़ी संख्या 09621- अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच अजमेर-बांद्रा साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 9 जनवरी से 30 जनवरी तक हर रविवार को चलेगी। ट्रेन सुबह 6.35 बजे अजमेर से रवाना होगी। अगले दिन सुबह 4.15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09622- बांद्रा टर्मिनस से अजमेर के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन 10 जनवरी से 31 जनवरी तक हर सोमवार को चलेगी। ट्रेन सुबह 11.15 बजे बांद्रा टर्मिनस से निकेली और अगले दिन सुबह 9.10 बजे अजमेर पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और किशनगढ़ रेलवे स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सेकेंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास सीटिंग कोच होंगे। पश्चिम रेलवे के अनुसार ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी।

बुकिंग हुई शुरू

पश्चिम रेलवे ने ट्वीट की जानकारी दी है। बताया कि ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी यात्रियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा।

For the convenience of passengers Western Railway has decided to run superfast special train between Bandra Terminus and Ajmer.

The booking of Train No. 09622 will open from 8th January 2022 at PRS counters and IRCTC website. pic.twitter.com/e4JnVNcY7Q

