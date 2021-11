Rajasthan Barmer road accident: जोधपुर संभाग के सरहदी जिले बाड़मेर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक निजी ट्रेवल एजेंसी की बस के ट्रेलर से टक्कर में आग लग गई। आग में कईयों के झुलसने के समाचार हैं वही प्रारंभिक तौर पर 5 लोगों के आग में जलने से मौत की जानकारी सामने आ रही है हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं बताई गई है फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने और घायलों के इलाज के लिए विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर भांडी गांव के पास एक ट्रेलर और निजी ट्रैवल बस की टक्कर हुई जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कई लोगों के जलने के समाचार आ रहे हैं। वही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक लोगों को बाड़मेर के बालोतरा कस्बे के नाहटा अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि की आज की इत्तला मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं घायलों का और रूस से हुए व्यक्तियों का बालोतरा के नाहटा अस्पताल में उपचार चल रहा है।

जनप्रतिनिधि पहुचे घटना स्थल

हादसे की जानकारी मिलते ही बालोतरा और बाड़मेर कस्बे में यात्रियों की जानकारी जुटाने के लिए अफरा तफरी भरा माहौल हो गया वही घटना की जानकारी मिलते ही जोधपुर संभाग आयुक्त डॉ राजेश शर्मा प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई पचपदरा विधायक मदन प्रजापत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाएं संभालने में मदद की वही बस में से 25 यात्रियों को निकाल कर नाहटा अस्पताल भी भिजवाया गया।

मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए दिशा निर्देश

घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी देने के लिए कहा है।इसके अलावा उन्होंने झुलसे हुए घायलों के लिए बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली है उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर वार्तालाप कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

Five people dead, several injured in collision between a passenger bus and a truck near Pachpadra in Rajasthan's Barmer district, say police

CM Ashok Gehlot directs District Collector regarding relief and rescue operations, asks him to ensure medical treatment for the injured pic.twitter.com/wLyd9ra0xt

— ANI (@ANI) November 10, 2021