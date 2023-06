राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोनों पैर की उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया। यह घटना जयपुर में अपने आवास पर एक बैठक से लौटते समय हुई। इसके बाद एसएमएस अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार हुआ और वे घर लौट आए। सीएम ने ट्वीट किया, "...मैं फ्रैक्चर के कारण डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कुछ दिनों तक घर से काम करना जारी रखूंगा।"

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot fractured his two toes while returning from a meeting, at his residence in Jaipur. He received primary treatment at SMS Hospital and returned home.

"...I will continue working from home for a few days, as per doctors' advice, due to the… pic.twitter.com/9y72if7JlL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 29, 2023