Rajasthan Minister Sacked: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर कर लिया है और इसके साथ ही गुढ़ा की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है। राजेंद्र सिंह लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को जयपुर में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनेवाले हैं।

राजेन्द्र गुढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में बहस के दौरान सरकार को महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल करार देते हुए सवाल उठाए थे। गुढ़ा ने यहां तक कहा था कि मणिपुर पर सवाल उठाने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें फौरन बर्खास्त करने की सिफारिश कर डाली।

देखिये वीडियो

VIDEO | "The way cases of crime against women have increased in Rajasthan, instead of talking about Manipur, we should first look at our own backyard," says Rajasthan minister Rajendra Singh Gudha in state assembly.

