Rajasthan: विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। सीएम गहलोत ने एलान किया है कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मौजूदा 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ये 6% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी की सबसे पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। कांग्रेस के कई नेता ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने की भी बात कही।

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot says, "We want Caste Census should be done in Rajasthan also. In addition to the existing 21% reservation for Other Backward Classes (OBC) in Rajasthan, 6% additional reservation will be given, which will be reserved for the most backward castes… pic.twitter.com/6bOj0dShZ9

