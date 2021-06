राजस्थान सरकार ने शनिवार को कहा कि 25 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय 50 फीसद कार्यबल के साथ खोलने की अनुमति होगी। जिन कार्यालयों में कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, उन्हें 100 फीसदी कार्यबल के साथ खोलने की अनुमति है। सभी धार्मिक स्थलों को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी। क्लबों में बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जबकि टीकाकरण वाले लोगों के लिए इनडोर खेल गतिविधियों की अनुमति होगी। जिम और रेस्तरां जिन्होंने अपने कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को टीका लगाया है, उन्हें तीन अतिरिक्त घंटों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी। पार्क सुबह पांच से आठ बजे तक खुले रहेंगे।

Offices with 25 or more employees will be allowed to open with 50% workforce. Offices whose at least 60% of employees have received 1st dose of vaccine are allowed to open with 100% workforce. All religious places will be allowed to open from 5am to 4pm: Rajasthan Government

