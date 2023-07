Devipura Balaji Mandir Sikar: राजस्थान के सीकर के देवीपुरा बाजाली मंदिर में 2700 किलो के रोटे का महाभोग लगाया गया। यह रोटे 20 घंटे में बनकर तैयार हुआ। शुक्रवार सुबह 5 बजे बनना शुरू हुआ। करीब 25 हजा श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। महाभोग को बेलने और पकाने का काम जोधपुर के पंडित रामदास जी महाराज पुनासर बापजी की देखरेख में किया गया।

रोटे को बनाने में सवा 11 क्विंटल आटा, ड्राई फ्रूट्स, सूजी और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया। रोटे को बनाने में 12 लाख का खर्चा आया है। महंत ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि यह विश्व का सबसा बड़ा रोटे है। इससे बनाने के लिए दो महीने से तैयारियां चल रही थीं।

देवीपुरा बाजाली धाम में शनिवार सुबह रोटे को क्रेन की मदद से भट्ठी से बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रॉली की मदद से रोट को मंदिर परिसर ले जाया गया। रोट की साफ-सफाई के बाद पूजा कर संत रामदास महाराज ने भोग लगाया। हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई।

#WATCH | Rajasthan: Mahabhog of 2,700 kg bread was offered to Siddha Peeth Balaji Temple in Sikar. Mahaprasad will be distributed to about 25,000 devotees. The whole work of rolling and baking Mahabhog was done under the supervision of Pandit Ramdas Ji Maharaj Punasar Baapji of… pic.twitter.com/2koWtKp1Rv

