Rajasthan Mob Lynching। राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग में एक युवक की मौत और दो लोगों की घायल होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि गुरुवार को 3 लोग जब लकड़ी काटने गए थे तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए थे। इस घटना में वसीम नाम के एक युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अलवर के एडिशनल एसपी जगराम मीणा ने बताया कि हमें नारोल गांव में मारपीट की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी मौके से भाग गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की जांच जारी है।

#WATCH | Alwar, Rajasthan: "We got information about mob lynching in Narol village and Police reached the spot. The accused had fled the spot. The injured were taken to hospital and one person succumbed to death during the treatment. We have taken few people into custody, and… pic.twitter.com/ZA9VNvYcAu

