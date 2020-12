MDH Dharampal Gulati । महाशिया दी हट्टी (MDH) मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्‍होंने गुरुवार सुबह 5.38 मिनट पर अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि बीते दिनों धर्मपाल गुलाटी जी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, लेकिन कोरोना से जंग जीत ली थी और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च, 1923 को सियालकोट (पाकिस्तान) में हुआ था और मात्र 1500 रुपए लेकर वे भारत आए थे और अपना कारोबार शुरू किया था। उनके निधन पर राजनीति, फिल्म व समाज से जुड़े कई दिग्गज लोगों ने शोक जताया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मपाल गुलाटी के निधन पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपालजी के निधन से मुझे दुःख की अनुभूति हुई है। छोटे व्यवसाय से शुरू करने बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वे सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ

Dharm Pal ji was very inspiring personality. He dedicated his life for the society. God bless his soul. https://t.co/gORaAi3nD9

Deeply saddened to know the passing away of Padma Shri #DharampalGulati ji, popularly known as #MDHDadaji. He was a shining beacon of India’s entrepreneurial journey who turned #MDHSpices into an iconic brand. He will always be remembered for his philanthropic work. Om Shanti pic.twitter.com/PGq8FhyN7o

