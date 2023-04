SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, कहा-सीमाओं पर शांति की जरूरत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राज्य पार्षद और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत-चीन संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति के प्रसार पर आधारित है। एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्टेट काउंसिलर और चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में खुलकर चर्चा की।

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तभी आगे बढ़ सकता है जब सीमा पर अमन-चैन कायम हो। उन्होंने कहा कि पीछे हटने के बाद, तनाव कम करने की दिशा में एक आंदोलन होना चाहिए और सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई। भारत चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सीमा पर अमन-चैन बहाल हो।

Defence minister categorically stated that military cooperation between the two countries can progress only if peace and tranquillity are established at the border. He said after disengagement, there should be a movement towards de-escalation and expressed hope for a positive… pic.twitter.com/1PniuyTCLN — ANI (@ANI) April 27, 2023

रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने दोहराया कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को नष्ट कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से डी-एस्केलेशन के साथ पालन किया जाएगा। चीनी रक्षा मंत्री 28 अप्रैल, 2023 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं।

Defence minister Rajnath Singh meets China’s State Councillor & Minister of National Defence ahead of SCO Defence Ministers’ meeting in New Delhi Development of India-China ties is premised on prevalence of peace & tranquillity at the borders: Rajnath Singh All issues at LAC… pic.twitter.com/IKYOfPkfNW — ANI (@ANI) April 27, 2023

Held discussions with China’s Defence Minister, General Li Shangfu in New Delhi. https://t.co/Pd5mFnrbhH pic.twitter.com/zmU0uXVR8D — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 27, 2023

Union Defence Minister @rajnathsingh meets China’s State Councillor & Minister of National Defence General Li Shangfu ahead of SCO Defence Ministers’ meeting in New Delhi Development of India-China ties is premised on prevalence of peace & tranquillity at the borders, says the… — PIB India (@PIB_India) April 27, 2023

Posted By: Navodit Saktawat