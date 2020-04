Doordarshan ने लॉकडाउन के दौरान Ramayan का प्रसारण का ऐलान किया तो दर्शकों की खुशी की ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब लोग Doordarshan के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कारण - आधे-अधूरे सीन। Ramayan शुरू होने के बाद से कई सीन काटे जा चुके हैं, लेकिन सोमवार रात 9 बजे प्रसारित हुए सीरियल में तो हद ही हो गई। प्रसंग था कि भगवान राम के कहने पर सुग्रीव अपने भाई बाली को ललकारते हैं और युद्ध करते हैं। इसके बाद भगवान राम छिपकर तीर चलते हैं और बाली का वध कर देते हैं। इसके बाद बाली की पत्नी तारा और अंगद वाला पूरा सीन काट दिया गया। इस पर दर्शकों ने नाराजगी जताई और शिकायत भी की। नतीजा यह रहा कि मंगलवार सुबह 9 बजे वही सीरियल पूरा दिखाया गया।

अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं

दर्शकों का कहना है कि रामायण को नई पीढ़ी देख रही है। जरूरी है कि उनके सामने सही रामायण दिखाई जाए। जिस तरह से दूरदर्शन सीन और जरूरी संवाद कट कर रहा है, उससे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया है कि दूरदर्शन लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। यदि रामायण दिखाना ही है तो पूरी दिखाए।

दर्शकों ने दिखा दी ताकत

कहा जा रहा है कि दूरदर्शन द्वारा बाली की पत्नी तारा और अंगद वाला पूरा सीन काटे जाने के बाद बड़ी संख्या में दर्शकों ने दूरदर्शन को शिकायत की। इसके बाद ही इस नेशनल चैलन को सुबह पूरा एपिसोड पूरा दिखाने पर मजबूर होना पड़ा।

दूरदर्शन ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड

रामायण का पुनः प्रसारण होने के बाद दूरदर्शन ने टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पहला मौका है जब करोड़ों लोग दूरदर्शन देख रहे हैं। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने हाल ही में ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होने लिखा था कि दूरदर्शन पर रामायण के पुनःप्रसारण के साथ ही 2015 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग्स पाई हैं।

राम नवमी पर दिखाया था राजा दशरथ की अंत्येष्ठि का एपिसोड

दूरदर्शन से राम नवमी के दिन भी बड़ी चूक हुई थी। उस दिन राजा दशरथ की अंत्येष्ठि का एपिसोड दिखाया गया था। तब भी लोगों ने आलोचना की थी।

It's such wonderful gesture by @DDNational . After appealing that they're cropping important conversations, they again telecast the whole conversations. I'm glad that they listen my appeal. Hope they will never edit any episode again in future! #Ramayan #RamayanOnDDNational pic.twitter.com/8HF6GjPFuA

— Rahul Wadhwani (@WadhwaniRahul1) April 7, 2020