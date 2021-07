Jharkhand: बुधवार को रांची में रमेश बैस ने झारखण्ड राज्य के 10 वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्हें राज भवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन ने राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की वजह से ये आयोजन सादगी के साथ संपन्न किया गया। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को बधाई दी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो, सांसद संजय सेठ और राज्य मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद थे। रमेश बैस ने राज्यपाल के रुप में द्रौपदी मुर्मू का स्थान ग्रहण किया है, जो झारखंड में आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली महिला राज्यपाल रहीं और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक झारखंड के शीर्ष पद पर रहीं।

Ranchi | Ramesh Bais takes oath as Governor of Jharkhand

President has chosen me as the Governor of Jharkhand. Wherever I have worked, my focus has been on development. I believe, along with state CM, I will work towards the benefit of the people, says he pic.twitter.com/NC3vQSxzEg

— ANI (@ANI) July 14, 2021