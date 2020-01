Rashmika Mandanna के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह कर्नाटक के कोडुगु जिले में विराजपेट के बाहरी इलाके में कन्नड़ और तेलुगु एक्ट्रेस Rashmika Mandanna के घर पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने विराजपेट में उनके पिता के घर और सीनिटी हॉल पर भी छापा मारा। जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स के अधिकारी बेंगलुरु से तीन कारों में पहुंचे और Rashmika Mandanna से घर पर उनके बैंक खातों और अन्य संपत्ति की जांच की। Rashmika Mandanna एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और घर पर नहीं हैं। खास बात यह रही कि इनकम टैक्स के अधिकारी Rashmika Mandanna के फैन बनकर उनके घर में घुसे थे। (नीचे देखें वीडियो)

Rashmika Mandanna के घर पर नहीं होने से उनकी सम्पत्तियों के बारे में पिता मदन मंदाना से जानकारी ली गई। यहां तक ​​कि सीनियरिटी हॉल मैनेजर को भी तलब किया गया। वहीं अधिकारियों की एक अन्य टीम ने मैथडी में कॉफी एस्टेट का दौरा किया। हालांकि यह टीम जल्द ही अभिनेत्री के घर पर लौट आई। साथ ही अधिकारियों ने बिट्टंगला स्थित एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल और पेट्रोल बंक को लेकर भी जानकारी जुटाई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अधिकारी Rashmika Mandanna के पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी देख रहे हैं।

इनकम टैक्स के अधिकारियों को Rashmika Mandanna के घर में प्रवेश करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में वे अभिनेत्री के प्रशंसक बनकर अंदर गए। सरकार वाहनों के बजाए निजी टैक्सियों का इस्तेमाल किया गया। रश्मिका ने 'किरक पार्टी' फिल्म के जरिए फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था और तेलुगु फिल्म उद्योग में भी जान पहचान हासिल की।

IT Raids at Actor Rashmika mandanna’s residence at Virajpet Bangalore. pic.twitter.com/oaJI8WKHJ8

Rashmika Mandanna की अगली फिल्म का टिजर

Here's the teaser of my next with @actor_nithiin and @venkykudumula

- Bheeshma! ✨♥

Hope you all love this as much as the Singles Anthem! ♥💃🏻

@mahathi_sagar @saisriram_dop @sahisuresh @vamsi84 @adityamusic @SVR4446https://t.co/ixTCKK9Hat

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) January 12, 2020