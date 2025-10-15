मुझे घूंसा मारता, छाती दबाता... गुरुकुल के शिक्षक पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, छात्रा ने खोले राज

एजेंसी, रत्नागिरी। महाराष्ट्र के एक गुरुकुल के शिक्षक ने गुरु-शिष्य की परंपरा को कलंकित कर दिया। वहां आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रही छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत में बताया कि आरोपी उसको घूंसा मारता था। उसकी छाती दबाता था।