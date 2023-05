RBI on Rs 2000 Note: 2000 रुपए के नोट बदलने के फैसले पर सोमवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान भी आ गया है। शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग घबराए नहीं। अभी चार महीने का समय है। लोग भागकर बैंक ना जाएं। आराम से अपने नोट बैंक में जमा कर दें या बदलवा लें।

शक्तिकांत दास ने कहा कि 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। यदि समय सीमा नहीं दी जाती तो लोग गंभीरता से नहीं लेते और मकसद पूरा नहीं हो पाता।

30 सितंबर के बाद क्या होगा, इस पर शक्तिकांत दास ने का कि हमें देखेंगे कि तब तक किसने नोट बैंक में जमा हो चुके हैं। उसे देखते हुए फैसला लिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि अब तक किसी ने कहा है कि नोट चलना ही बंद हो जाएंगे।

यह कदम नोट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि देश की नोट पॉलिसी में कोई खामी है।

#WATCH | #Rs2000CurrencyNote | "...Time is given up to Sept 30 (for exchange of notes) so that it is taken seriously, otherwise, if you leave it open-ended, it become kind of an endless process," says RBI Governor Shaktikanta Das. pic.twitter.com/vsb34M57qN

