सरकार ने आज कोरोना टीकाकरण पर एक नई व्‍यवस्‍था तय की है। इसमें यह बताया गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज को टीका लगवाने की जल्‍दी नहीं करना चाहिये। COVID19 (NEGVAC) के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जानकारी दी है कि नई सिफारिशों के अनुसार, बीमारी से उबरने के बाद COVID19 टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली खुराक के बाद संक्रमित होने पर, दूसरी खुराक को COVID19 से क्लिनिकल रिकवरी के बाद 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती या आईसीयू देखभाल की आवश्यकता वाले किसी अन्य गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को भी टीका लगने से पहले 4-8 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन प्राप्त करने के 14 दिनों के बाद या COVID से पीड़ित होने पर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद रक्तदान कर सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण की सिफारिश की गई है। मंत्रालय के अनुसार, टीकाकरण से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं की स्क्रीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

New Recommendations of National Expert Group on Vaccine Administration for COVID19 (NEGVAC) have been accepted & communicated to States/UTs. As per new recommendations, COVID19 vaccination to be deferred by 3 months after recovery from illness: Union Health Ministry pic.twitter.com/EIm9jPjpOB

— ANI (@ANI) May 19, 2021