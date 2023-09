Weather Update: मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश से मिली राहत, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

इंदौर में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली लेकिन सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया।

मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में तेलंगाना, अंडेमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सा में 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु, लक्ष्यद्वीप, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी गुजरात और पूवी राजस्थान के क्षेत्र में बारिश का अनुमान जताया गया है।

बिहार में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें भागलपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, खगड़‍िया, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, गया, रोहतास और कैमूर जिले में तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान यहां आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

#WATCH | Telangana: Severe waterlogging witnessed in parts of Hyderabad after the level of Musi River rises and reaches the level of the Moosarambagh bridge pic.twitter.com/NVYC7DqHzF

— ANI (@ANI) September 6, 2023