नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर होने वाली परेड में इस बार वायुसेना की ओर से 148 सदस्य शामिल होने जा रहे हैं। इन सदस्यों में 2 महिला ऑफिसर्स को भी मौका दिया मिला है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट (Flight Lieutenants) गगनदीप गिल और रीमा राय इसमें शामिल रहेंगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित होने वाली इस परेड में अलग अलग विभाग शामिल होते हैं इसके साथ ही रंगारंग झांकियां भी निकाली जाती हैं जो देश की समृद्धि, विकास और विभिन्न आयामों में होने वाली तरक्की का प्रदर्शन होती हैं। इसके साथ ही कुछ झांकियों में देश की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाया जाता है।

Flight Lieutenants Gagandeep Gill and Reema Rai are the two lady officers selected in the 148-member Indian Air Force contingent to take part in the Republic Day parade this year. #Republicday2020 pic.twitter.com/EYPPaQqoIk

IAF करेगी 5 मॉडल्स का प्रदर्शन

भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर पांच मॉडल्स जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट (Rafale Aircraft), Indigenous Light Combat Aircraft और Light Combat Helicopter को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल आकाश (Akash Missile System) और अस्त्र मिसाइल (Astra Missiles) को भी दिखाया जाएगा।

Indian Air Force: IAF Tableau to showcase scaled down models of 5 systems namely Rafale aircraft, indigenous Light Combat Aircraft and Light Combat Helicopter, Surface to Air Guided Weapon Aakash Missile system and Astra Missiles. #Republicday2020 pic.twitter.com/3GV3wq9Qid

25 साल से परेड में शामिल हो रहे यह वारंट ऑफिसर

भारतीय वायुसेना के वारंट ऑफिसर अशोक कुमार पिछले 25 सालों से गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में IAF की ओर से संचालित होने वाले बैंड का हिस्सा बन रहे हैं। इस बार भी वह परेड में शामिल होंगे। अशोक कुमार पिछले 12 सालों से बैंड को लीड भी कर रहे हैं।

Warrant Officer Ashok Kumar of the Indian Air Force has been taking part in the Republic Day parade for the last 25 years as part of the band contingent. He has been leading the band for the last 12 years. #Republicday2020 pic.twitter.com/HYaaDAdX2M

— ANI (@ANI) January 13, 2020