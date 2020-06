टीवी से फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर पहुंचने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं हैं, उन्होने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। यह खबर जैसे ही सामने आई तो हर शख्स हैरान रह गया। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए नजर आने वाले सुशांत ने रांची से निकलकर टीवी पर अपनी पहचान बनाई और इसके बाद फिल्मों में कदम रखा। हाल ही में आई उनकी फिल्म छिछोरे को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में विपरित हालातों से लड़ने का सबक दिया गया था लेकिन सुशांत यह साबित कर गए कि रियल और रील लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। उनके जाने से उनके परिवार और फैन्स के अलावा बॉलीवुड भी सदमे में है। जैसे-जैसे सुशांत की मौत की खबर लोगों तक पहुंचने लगी वैसे-वैसे लोग हैरान होने लगे।

टीवी से लेकर फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं तक ने उनके प्रति संवेदना जताई और उनके इस तरह अचानक जाने पर दुख जताया। शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण से लेकर सुशांत के साथ काम करने वाले टीवी और फिल्मी कलाकारों ने उनके निधन पर दुख जताया। इतना ही नहीं यंग एक्टर्स के लिए प्रेरणा बन चुके सुशांत की मौत कई और लोगों की जिंदगी में खालीपन छोड़ गई। जानिए उनके निधन पर किसने क्या कहा।

शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए सुशांत की मौत पर दुख जातया और लिखा कि वो मुझे बहुच चाहता था। मैं उसे बहुत याद करूंगा। उसकी एनर्जी, उत्साह और खुशनुमा स्माइल। अल्लाह उसकी आत्मा को शांति दे और मेरी संवेदनाएं उनके करीबी लोगों और परिवार के साथ हैं। यह बेहद दुखद और शॉकिंग है।

वहीं आलिया भट्ट ने ट्वीट कर लिखा, मैं गहरे सदमे में हूं। मैं चाहे कितना भी इसके बारे में सोचूं मेरे पास शब्द नहीं है। मैं पूरी तरह से टूट गई हूं। तुम हमें इतनी जल्दी छोड़ गए। तुम्हें हम सब याद करेंगे। सुशांत के परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

I’m in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don’t have the words.

I’m totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans. 🙏

— Alia Bhatt (@aliaa08) June 14, 2020