एक श्राप ने बिहार में कांग्रेस-राजद को हराया? लालू के दरवाजे पर फूट-फूटकर रोया था ये नेता

डिजिटल डेस्क। राजद की 2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उस नेता की चर्चा फिर तेज हो गई है, जिसने टिकट कटने पर रोते-रोते पार्टी के पतन की चेतावनी दी थी - मदन प्रसाद। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, ठीक वही संख्या जिसे मदन ने श्राप स्वरूप कहा था।
पटना में लालू यादव के आवास के बाहर टिकट न मिलने पर मदन प्रसाद खुद को संभाल नहीं सके। वे जमीन पर लेट गए, जोर-जोर से रोए और गुस्से में बोले - 'राजद 25 सीटों पर सिमट जाएगी।' अब परिणामों ने उनके शब्दों को लगभग भविष्यवाणी जैसा बना दिया है।
हार के बाद मदन ने कहा कि वे पार्टी की हालत से परेशान हैं, लेकिन मानते हैं कि 'भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।' उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और जब तक उन्हें बाहर नहीं किया जाता, स्थिति सुधर नहीं सकती।
मदन ने बताया कि 2020 में लालू यादव ने उन्हें टिकट देने का भरोसा दिया था, तेली समुदाय की जनसंख्या पर सर्वे भी करवाया था। वे तीन दशक से पार्टी से जुड़े हैं और जमीन तक बेच चुके हैं, लेकिन 2025 में उनका टिकट संतोष कुशवाहा को दे दिया गया, जिससे वे टूट गए।
