एक श्राप ने बिहार में कांग्रेस-राजद को हराया? लालू के दरवाजे पर फूट-फूटकर रोया था ये नेता

डिजिटल डेस्क। राजद की 2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उस नेता की चर्चा फिर तेज हो गई है, जिसने टिकट कटने पर रोते-रोते पार्टी के पतन की चेतावनी दी थी - मदन प्रसाद। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, ठीक वही संख्या जिसे मदन ने श्राप स्वरूप कहा था।

मदन प्रसाद का दर्द - रोते हुए जमीन पर लेट गए थे पटना में लालू यादव के आवास के बाहर टिकट न मिलने पर मदन प्रसाद खुद को संभाल नहीं सके। वे जमीन पर लेट गए, जोर-जोर से रोए और गुस्से में बोले - 'राजद 25 सीटों पर सिमट जाएगी।' अब परिणामों ने उनके शब्दों को लगभग भविष्यवाणी जैसा बना दिया है।