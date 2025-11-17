मेरी खबरें
    एक श्राप ने बिहार में कांग्रेस-राजद को हराया? लालू के दरवाजे पर फूट-फूटकर रोया था ये नेता

    Bihar Election 2025 में राजद को मिली करारी हार के बाद मधुबन के पूर्व दावेदार मदन प्रसाद अचानक सुर्खियों में हैं। टिकट कटने पर रोते हुए दिए उनके '25 सीटों' वाले श्राप जैसी भविष्यवाणी सच निकली। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को अंदरूनी गुटबाजी और गलत फैसलों ने कमजोर किया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 03:51:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 03:51:18 PM (IST)
    HighLights

    1. मदन प्रसाद के 25 सीटों वाले बयान ने सच का रूप ले लिया।
    2. मदन का आरोप - अंदरूनी गुट राजद को कमजोर कर रही है।
    3. लालू यादव ने टिकट का वादा किया था, मगर भरोसा टूट गया।

    डिजिटल डेस्क। राजद की 2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उस नेता की चर्चा फिर तेज हो गई है, जिसने टिकट कटने पर रोते-रोते पार्टी के पतन की चेतावनी दी थी - मदन प्रसाद। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, ठीक वही संख्या जिसे मदन ने श्राप स्वरूप कहा था।

    मदन प्रसाद का दर्द - रोते हुए जमीन पर लेट गए थे

    पटना में लालू यादव के आवास के बाहर टिकट न मिलने पर मदन प्रसाद खुद को संभाल नहीं सके। वे जमीन पर लेट गए, जोर-जोर से रोए और गुस्से में बोले - 'राजद 25 सीटों पर सिमट जाएगी।' अब परिणामों ने उनके शब्दों को लगभग भविष्यवाणी जैसा बना दिया है।


    चुनाव परिणाम के बाद बोले - मन दुखी है, पर भगवान की मर्जी

    हार के बाद मदन ने कहा कि वे पार्टी की हालत से परेशान हैं, लेकिन मानते हैं कि 'भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।' उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और जब तक उन्हें बाहर नहीं किया जाता, स्थिति सुधर नहीं सकती।

    2020 से पहले तक मिला था वादा, बेची जमीन भी

    मदन ने बताया कि 2020 में लालू यादव ने उन्हें टिकट देने का भरोसा दिया था, तेली समुदाय की जनसंख्या पर सर्वे भी करवाया था। वे तीन दशक से पार्टी से जुड़े हैं और जमीन तक बेच चुके हैं, लेकिन 2025 में उनका टिकट संतोष कुशवाहा को दे दिया गया, जिससे वे टूट गए।

