    महाराष्ट्र में भीषण हादसा, 400 फीट गहरी खाई में गिरी SUV, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, ड्रोन से खोजी कार

    Maharashtra Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित तम्हिनी घाट में एक भयावह हादसा सामने आया है, जहां एक थार SUV लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गई और छह युवकों की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह घटी, परन्तु जानकारी पुलिस को गुरुवार को मिल सकी। मोबाइल लोकेशन और ड्रोन कैमरे की मदद से गाड़ी का पता लगाया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 05:16:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 05:47:47 PM (IST)
    SUV के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत।

    HighLights

    1. ड्रोन से लोकेशन का पता लगाया गया।
    2. टूटी रेलिंग से हादसे का सुराग मिला।
    3. शवों को निकालकर पीएम के लिए भेजा।

    डिजिटल डेस्क: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तम्हिनी घाट क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक थार SUV करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें छह युवाओं की मौत हो गई। यह दुर्घटना मंगलवार सुबह हुई, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी गुरुवार सुबह प्राप्त हुई। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से ही गाड़ी की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सका।

    मृतकों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच बताई गई है। सभी युवक सोमवार देर रात पुणे से थार SUV में निकले थे। तम्हिनी घाट, जो रायगढ़ और पुणे जिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत पहाड़ी सड़क है, अक्सर लोगों के लिए लोकप्रिय पिकनिक स्थल रहा है।


    ड्रोन से खोजी गई दुर्घटनाग्रस्त SUV

    अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह से ही इन लड़कों का परिजनों से संपर्क टूट गया था। चिंता बढ़ने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवकों के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जो तम्हिनी घाट के आसपास पाई गई। इसके बाद मानगांव पुलिस स्टेशन की टीम ने गुरुवार सुबह खोज अभियान शुरू किया।

    तलाशी के दौरान सड़क के एक मोड़ पर टूटी सुरक्षा रेलिंग दिखाई दी, जिससे आशंका हुई कि वाहन खाई में गिरा हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने ड्रोन की सहायता ली और SUV घाटी में नीचे एक पेड़ में अटकी हुई मिली।

    चालक के नियंत्रण खोने की आशंका

    हालांकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि सड़क के मोड़ पर वाहन चालक का नियंत्रण गाड़ी से हट गया होगा, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

    रायगढ़ पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार दोपहर सभी छह शवों को खाई से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान पूरी कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि शवों को सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

