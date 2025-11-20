महाराष्ट्र में भीषण हादसा, 400 फीट गहरी खाई में गिरी SUV, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, ड्रोन से खोजी कार

डिजिटल डेस्क: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तम्हिनी घाट क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक थार SUV करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें छह युवाओं की मौत हो गई। यह दुर्घटना मंगलवार सुबह हुई, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी गुरुवार सुबह प्राप्त हुई। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से ही गाड़ी की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सका।

मृतकों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच बताई गई है। सभी युवक सोमवार देर रात पुणे से थार SUV में निकले थे। तम्हिनी घाट, जो रायगढ़ और पुणे जिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत पहाड़ी सड़क है, अक्सर लोगों के लिए लोकप्रिय पिकनिक स्थल रहा है।

#WATCH | Maharashtra | Body of one tourist retrieved, five people feared dead, after a car plunged into a deep gorge at Tamhini Ghat in Raigad on the intervening night of 17th & 18th November The six tourists had left Pune for Konkan at midnight on 17th November. A search for… pic.twitter.com/HFMaBaCRXO — ANI (@ANI) November 20, 2025 ड्रोन से खोजी गई दुर्घटनाग्रस्त SUV अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह से ही इन लड़कों का परिजनों से संपर्क टूट गया था। चिंता बढ़ने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवकों के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जो तम्हिनी घाट के आसपास पाई गई। इसके बाद मानगांव पुलिस स्टेशन की टीम ने गुरुवार सुबह खोज अभियान शुरू किया।