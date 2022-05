Morbi Wall Collapse Incident: गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में राहत एवं बचाव कार्य जारी है और जेसीबी की मदद से मृतकों और घायलों को निकाला जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर अभी भी काफी संख्या में मजदूर दबे हो सकते हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि यहां नमक बनाने वाली एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। राज्य सरकार और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

इस बीच पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पीएम राहत कोष से पीड़ित परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे की भी घोषणा की है।

Rs 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the tragedy in Morbi. The injured would be given Rs 50,000: PMO

