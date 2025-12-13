'तेरे टुकड़े होंगे...' जैसी भाषा पर RSS चीफ Mohan Bhagwat की दो टूक, दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत(Mohan Bhagwat statement) शुक्रवार को अंडमान में विनायक दामोदर सावरकर के गीत ‘सागर प्राण तलमाला’ की 115वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समय भारत के लिए जीने का है, न कि मरने का। देश को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए।

संघ प्रमुख ने कहा कि सावरकर को उनकी राष्ट्रभक्ति के लिए याद किया जाता है। देश में केवल अपने राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां “तेरे टुकड़े होंगे” जैसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह भारत के लिए समर्पित होकर काम करने का समय है।

मोहन भागवत ने कहा कि आज समाज में छोटी-छोटी बातों को लेकर टकराव देखने को मिलता है। यदि हमें एक महान राष्ट्र बनाना है, तो सावरकर के विचारों और संदेश को आत्मसात करना होगा।

राष्ट्र निर्माण के लिए साधु बनना जरूरी नहीं

जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पर बात करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि सावरकर ने कभी खुद को किसी जाति या क्षेत्र से नहीं जोड़ा। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि माना। भागवत ने कहा कि व्यक्ति पेशेवर बने, धन अर्जित करे, लेकिन राष्ट्र को कभी न भूले। राष्ट्र निर्माण के लिए साधु बनना आवश्यक नहीं है।

स्वार्थ से ऊपर उठने की जरूरत

संघ प्रमुख ने कहा कि जब तक हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक सावरकर का सपना पूरा नहीं हो सकता। सावरकर ने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए काम किया। हमें भी जो कुछ करना है, वह राष्ट्र के लिए करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है।