नागपुर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को देश के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भड़काने वालों की कमी नहीं है और इसका लाभ उठाने वाली 'ताकतें' भी हैं। यदि कोई भय से या क्रोध में आकर कुछ गलत काम कर देता है तो पूरे समुदाय (मुस्लिम समुदाय) से दूरी बनाना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों से ऐसी 'ताकतों' से सतर्क रहने की अपील की है। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर ही कोरोना की जंग जीतनी है। सभी अपने घर में रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। उन्‍होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना होगा जिससे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास मदद पहुंचे। यह मामला हमारे देश का है इसलिए हमारी भावना सहयोग की रहेगी... विरोध की नहीं। जिन्‍हें राजनीति करनी है वो इसको करते रहें।

संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में तब्‍लीगी जमात की घटना का भी जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि यदि कोई भय से या क्रोध में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे समुदाय को लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। उन्‍होंने कहा कि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो दूसरों को उकसाते रहते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। उकसाना क्रोध को जन्म देता है और क्रोध की वजह से गलतफहमी पैदा होती है। धीरे धीरे इस तरह की गलतफहमी चरमपंथी कृत्यों को जन्म देने लगती है। हम जानते हैं कि ऐसी ताकते हैं जो इसका फायदा उठाती हैं। ऐसी ताकतें कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

The murder of two 'sadhus'. Should this have happened? Should law and order be taken into one's hands? What should have Police done? All of this is something to think about: RSS Chief Mohan Bhagwat #Palghar https://t.co/yEUD39IRdj

