राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर अहम बयान देते हुए कहा कि भारत में हिन्दु-मुस्लिम की एकता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अलग-अलग हैं ही नहीं। रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता की बात ही भ्रामक है क्योंकि वे अलग-अलग नहीं, बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता।RSS प्रमुख मोहन भागवत डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद द्वारा लिखित पुस्तक ‘द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स: ए ब्रिजिंग इनिशिएटिव’ के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "अगर कोई हिंदू ये कहता है कि यहां किसी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। हमारे लिए गाय पूजनीय है, लेकिन इसे लेकर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। उनके खिलाफ कानून बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेगा।"

If a Hindu says that no Muslim should live here, then the person is not Hindu. Cow is a holy animal but the people who are lynching others are going against Hindutva. Law should take its own course against them without any partiality: RSS chief Mohan Bhagwat in Ghaziabad pic.twitter.com/ZcBS5X6mF5

— ANI UP (@ANINewsUP) July 4, 2021