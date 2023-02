RSS on Hinduism: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले (dattatreya hosabale) ने जयपुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि गोमांस खानेवाले भी हिन्दु धर्म में वापसी कर सकते हैं। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित 'आरएसएस कल, आज और कल' विषय पर व्याख्यान में बोलते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि अगर किसी ने मजबूरी में गोमांस खा लिया है और वो दूसरे धर्म में चले गए हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आज भी उनकी घर वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं, वे सब हिन्दू हैं। वो आज किस तरह से पूजा-पाठ करते हैं या उनके क्या अभिमत हैं, वो हमारे विचार नहीं है। जो स्वयं को हिंदू मानता है, वो भी हिंदू है। देखिये उनका वीडियो -

#WATCH Jaipur: Those whose ancestors were Hindu are Hindus, those who consider themselves Hindu are Hindus & even those are Hindus to whom we say that they're Hindus...We can't shut doors for those who consumed beef out of compulsion: Dattatreya Hosabale, RSS Gen Secy (01.02) pic.twitter.com/LSIGgeZDvu

— ANI (@ANI) February 2, 2023