बिल चुकाने को लेकर बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के पब में जमकर हंगामा, VIDEO वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच

    Shilpa Shetty: बेंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित बैस्टियन पब में देर रात हुए हंगामे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 02:05:35 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 02:09:07 PM (IST)
    बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के पब में भारी हंगामा। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क। बेंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड पर स्थित बैस्टियन पब (Bastian Pub) में देर रात हुए हंगामे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह पब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का है, जिसे उन्होंने 2019 में रेस्टोरेंट बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    यह घटना 11 दिसंबर को लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। फुटेज में ग्राहकों के एक गुट को आपस में तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार, मामूली बात पर शुरू हुई यह बातचीत जल्द ही एक बड़ी बहस में बदल गई। हालांकि, सामने आए फुटेज में कोई शारीरिक हाथापाई नहीं दिख रही है, लेकिन तीखी कहा-सुनी ज़रूर दर्ज हुई है।


    वीडियो में सत्य नायडू भी दिखाए दिए

    वायरल वीडियो में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और टेलीविजन एंकर के पूर्व पति, बिजनेसमैन सत्य नायडू भी दिखाई दिए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद बिल चुकाने को लेकर शुरू हुआ था। स्थिति बिगड़ते देख पब के कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराकर नियंत्रण में लिया। वहीं, बिजनेसमैन सत्य नायडू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह दोस्तों के साथ सिर्फ डिनर के लिए गए थे। उन्होंने माना कि विवाद बिल चुकाने के दौरान हुआ था, लेकिन हाथापाई होने की बात से इनकार किया।

    पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान

    मामले की पुष्टि करते हुए सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में शामिल लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। डीसीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस फुटेज और बयानों की बारीकी से जांच कर रही है और अगर कोई गंभीर अपराध पाया जाता है, तो उचित मामला दर्ज किया जाएगा।

