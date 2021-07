तेलंगाना का मशहूर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हो गया है। तेलंगाना में मुलुगू जिले के पालमपेट गांव में एक घाटी में स्थित यह मंदिर वारंगल के अहम मंदिरों में एक है और भगवान शिव को समर्पित है। इसकी खासियत ये है कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जिसका नाम देवता पर नहीं, बल्कि मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। काकतीय शासकों द्वारा 12वीं सदी में बने इस मंदिर को इसकी मजबूती की वजह से भी जाना जाता है। मंदिर को यूनस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किये जाने पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई और बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना को लेगों के लिए गर्व का क्षण है।

Excellent! Congratulations to everyone, especially the people of Telangana. The iconic Ramappa Temple showcases outstanding craftsmanship of great Kakatiya dynasty. I would urge you all to visit this majestic Temple complex & get a first-hand experience of its grandness: PM Modi pic.twitter.com/OTQQkyGue9

