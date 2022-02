Russsia-Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। अगर जरुरत पड़ी, तो इस काम में वायुसेना की भी मदद ली जाएगी। सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में हमने विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे, किरेन रिजिजू स्लोवाक गणराज्य जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे और वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। वे सब वहां समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार यूक्रेन को दवाओं समेत मानवीय सहायता भी भेजेगी।

अरिंदम बागची ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि हम सभी भारतीय नागरिक और छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं। आप वहां पर सीधे बॉर्डर की तरफ ना जाएं, क्योंकि बॉर्डर पर बहुत भीड़ है। हम अनुरोध करते हैं आप सीमा के आसपास के नजदीकी शहर में जाएं। आप वहां पर रुकें, हमारी टीमें वहां पर मदद करेंगी।

We request Indians to go to West Ukraine but don't reach the border directly as there's rush there, it'll take time. Go to nearby cities, seek shleter there. We're making arrangements there, our teams will help you. Don't panic, we have enough flights: MEA pic.twitter.com/w8JUG2vFSW

