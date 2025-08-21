Video: 'श्री गणेश करते हैं'... रूसी राजदूत ने प्रेस ब्रीफिंग में बोली हिंदी; ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नई दिल्ली में रूसी दूतावास में रोज की तरह प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार इसमें कुछ खास था। रूस के चार्ज द अफेयर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत से पहले से कहा कि “श्री गणेश करते हैं”। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

अमेरिकी टैरिफ पर रूस का आश्वासन बाबुश्किन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका का भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना बहुत ही परेशान करने वाला है। यह समय वैश्विक बाजार में व्यापार करने के लिए बहुत कठिन है। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस भारतीय व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय और खुला बाजार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सही काम कर रहे हैं।

ऊर्जा सुरक्षा पर सख्त रुख अमेरिकी अधिकारियों की अपील को खारिज करते हुए बाबुश्किन ने कहा कि भारत को रूसी तेल आयात रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चेताया कि किसी भी एकतरफा कदम से ऊर्जा बाजार अस्थिर होते हैं, जिसका सीधा असर विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। ये देखें वीडियो VIDEO | Delhi: Roman Babushkin, Deputy Chief of Mission, Russian Embassy in India surprised everyone welcoming them in Hindi during his press conference. "Shuruat karengey... Shree Ganesh Karengey!" Babushkin said as he began his media interaction. (Full video available on PTI… pic.twitter.com/uMpOFVlLkN — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2025 भारत-रूस की रणनीतिक साझेदारी