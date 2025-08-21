मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Video: 'श्री गणेश करते हैं'... रूसी राजदूत ने प्रेस ब्रीफिंग में बोली हिंदी; ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब

    नई दिल्ली में रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने हिंदी अभिवादन से प्रेस वार्ता की शुरुआत कर भारत-रूस संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ और तेल आयात प्रतिबंधों को खारिज करते हुए भारत को भरोसा दिलाया कि रूस उसका भरोसेमंद साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार सात गुना बढ़ा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 09:28:07 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 09:29:55 AM (IST)
    Video: 'श्री गणेश करते हैं'... रूसी राजदूत ने प्रेस ब्रीफिंग में बोली हिंदी; ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब
    रूसी दूतावास की प्रेस ब्रीफिंग हुई वायरल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बाबुश्किन ने हिंदी अभिवादन कर भारतीयों से जुड़ाव बढ़ाया।
    2. अमेरिकी टैरिफ पर रूस ने भारत को सहयोग का भरोसा दिया।
    3. ऊर्जा सुरक्षा पर रूस ने भारत-रूस गठजोड़ की अहमियत बताई।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। नई दिल्ली में रूसी दूतावास में रोज की तरह प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार इसमें कुछ खास था। रूस के चार्ज द अफेयर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में की। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत से पहले से कहा कि “श्री गणेश करते हैं”। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

    अमेरिकी टैरिफ पर रूस का आश्वासन

    बाबुश्किन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका का भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना बहुत ही परेशान करने वाला है। यह समय वैश्विक बाजार में व्यापार करने के लिए बहुत कठिन है। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस भारतीय व्यापारियों के लिए एक विश्वसनीय और खुला बाजार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सही काम कर रहे हैं।

    ऊर्जा सुरक्षा पर सख्त रुख

    अमेरिकी अधिकारियों की अपील को खारिज करते हुए बाबुश्किन ने कहा कि भारत को रूसी तेल आयात रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चेताया कि किसी भी एकतरफा कदम से ऊर्जा बाजार अस्थिर होते हैं, जिसका सीधा असर विकासशील देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है।

    ये देखें वीडियो

    भारत-रूस की रणनीतिक साझेदारी

    बाबुश्किन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संवाद का हवाला देते हुए कहा कि भारत रूस की रणनीतिक दृष्टि में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उन्होंने जोर दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, भारत-रूस की दोस्ती मजबूत बनी रहेगी।

    व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत

    उन्होंने बताया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद हाल के वर्षों में भारत-रूस व्यापार सात गुना तक बढ़ा है। बाबुश्किन ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी सच्ची रणनीतिक साझेदारी है। आने वाले समय में यह और मजबूत होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.