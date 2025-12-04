मेरी खबरें
    Putin India Visit: आज भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति, PM Modi के साथ करेंगे सीक्रेट मीटिंग, पूरी दुनिया की निगाहें दोनों पर

    रूसी राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन(russia president vladimir putin india tour) आज भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस विजिट में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। जिसमें रक्षा और व्यापार मुख्य रूप से शामिल हैं। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 07:42:26 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 07:47:07 AM (IST)
    मोदी और पुतिन की आज होगी मुलाकात

    HighLights

    1. रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के दौरे पर आने वाले हैं
    2. पुतिन का विशेष विमान आज उनको लेकर दिल्ली पहुंचेगा
    3. उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री निवार पर होगी

    डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन(russia president putin) आज भारत आने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुतिन का विशेष विमान आज उनको लेकर दिल्ली पहुंचेगा। इसके कुछ देर बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री निवास पर होगी। जहां उनके सम्मान में रात्रिभोज का भी इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के बीच मुलाकात का यह सिलसिला लंबा चल सकता है, जिसपर पूरी दुनिया की नजर है।

    पूरी दुनिया की नजर

    दोनो देशों के प्रमुखों की अगुवाई में शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और कई देश भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है कि इन दोनों के मुलाकात से क्या निकल कर सामने आता है।


    आर्थिक व कारोबारी मुद्दे काफी अहम

    पुतिन की इस यात्रा से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय और रूसी राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि देशों के लिए आर्थिक व कारोबारी मुद्दे काफी अहम रहेंगे। इसका संकेत इस बात से भी मिल रहा है कि पुतिन के साथ कैबिनेट में आर्थिक विभागों के सभी मंत्रीगण भी दिल्ली आ रहे हैं। इनमें आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव, व्यापार व उद्योग उप मंत्री एलेक्सी ग्रूजदेव, कृषि मंत्री ओक्साना लुट, डिजिटल संचार मंत्री सर्गेई कुशचेव होंगे। इसके अलावा स्वास्थय मंत्री मिखाइल मुराशको, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव व रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव भी आ रहे हैं। यह हाल के वर्षों में रूसी सरकार का विदेश दौरे पर जाने वाला सबसे बड़ा दल है।

