Putin India Visit: आज भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति, PM Modi के साथ करेंगे सीक्रेट मीटिंग, पूरी दुनिया की निगाहें दोनों पर

डिजिटल डेस्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन(russia president putin) आज भारत आने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुतिन का विशेष विमान आज उनको लेकर दिल्ली पहुंचेगा। इसके कुछ देर बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री निवास पर होगी। जहां उनके सम्मान में रात्रिभोज का भी इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के बीच मुलाकात का यह सिलसिला लंबा चल सकता है, जिसपर पूरी दुनिया की नजर है।

पूरी दुनिया की नजर दोनो देशों के प्रमुखों की अगुवाई में शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और कई देश भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है कि इन दोनों के मुलाकात से क्या निकल कर सामने आता है।