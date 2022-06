नीति न हो तो सत्ता विकार बन जाती है। हम देख सकते हैं कि अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इसका विरोध किया जा रहा है लेकिन कोई भी यूक्रेन जाने और रूस को रोकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रूस के पास शक्ति है और यह धमकी देता है। यह बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नागपुर, महाराष्ट्र में कही। उन्‍होंने कहा कि, इस युद्ध ने हम जैसे देशों के लिए सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों को बढ़ाया है। हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा, और हमें शक्तिशाली बनना होगा। अगर भारत के हाथ में इतनी ताकत होती तो दुनिया के सामने ऐसी घटना नहीं आती। जो विरोध कर रहे हैं उनका भी कोई नेक इरादा नहीं है।

वे यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, यह ऐसा है जब पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे और अपने स्वयं के गोला-बारूद का परीक्षण करते थे। यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत सच बोल रहा है लेकिन उसे संतुलित रुख अपनाना होगा। सौभाग्य से, इसने वह संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इसने न तो हमले का समर्थन किया और न ही रूस का विरोध किया।

इसने यूक्रेन को युद्ध में मदद नहीं की, लेकिन उन्हें अन्य सभी सहायता प्रदान कर रहा है। वह लगातार रूस से बातचीत के लिए कह रहा है। यदि भारतीय पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होते, तो युद्ध को रोक देते लेकिन ऐसा नहीं कर सकते - इसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है।

क्या हम 'विश्वविजेता' बनना चाहते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। हमें किसी को जीतना नहीं है। हमें सबको जोड़ना है। संघ भी सबको जोड़ने का काम करता है जीतने के लिए नहीं। भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है। उसे इस युद्ध में कुछ दिखाई दे सकता है।

Do we want to be 'vishvavijeta'? No, we have no such aspirations. We don't have to win anyone. We have to connect everyone. Sangh too works to connect everyone and not to win. India has existed to not win anyone but connect everyone: RSS chief Mohan Bhagwat, in Nagpur pic.twitter.com/2sO2rqFZEd

— ANI (@ANI) June 2, 2022