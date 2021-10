भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी (Sabyasachi Mukherjee) ने अपना 'द रॉयल बंगाल मंगलसूत्र कलेक्शन' (The Royal Bengal Mangalsutra Collection) जारी किया। जिसके विज्ञापन के कारण उनका काफी विरोध हो रहा है। सब्यसाची ज्वेलरी (Sabyasachi Jewellery) के बैनर तले गोमेद और मोतियों से बने मंगलसूत्रों की एक सीरिज लॉन्च की गई है। हाल ही में सब्यसाची के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने इस नए कलेक्शन की कुछ फोटोज पोस्ट की है। लेकिन तस्वीरों के कारण तहलता मच गया है। यूजर्स सब्यसाची को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

फोटो पर हुआ विवाद

दरअसल तस्वीर में एक ब्लैक ब्रा में एक मॉडल और एक शर्टलेस आदमी को दिखाया गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। सब्यसाची को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स कमेंट कर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। नीचे देखें सब्यसाची की ऑफिशियल पोस्ट।

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

विज्ञापन से नाराज एक यूजर ने लिखा, मुझे लगा कि यह इंटिमेट वियर है। फिर मैंने आपका विवरण इंटीमेट फाइन ज्वेलरी पढ़ा। एक अन्य ने कहा कि सब्यसाची इसमें ज्वेलरी कहा है भाई। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस महिलाओं का अपमान बताया है। कहा कि एड यह दिखाने की कोशिश कर रहा कि महिला तभी कपड़े उतारती हैं, जब पति उन्हें सब्यसाची के गहने देता है।

Ace designer Sabyasachi selling Mangalsutra.

I appeal to all Insta users on my TL to go on their Insta handle and report this for nudity. This is just not acceptable. They need to be shown that woke advertising will misfire. The brands must back off from their new ad strategy! pic.twitter.com/jqw7KCfG8E

