Sachin Pilot News: राजस्थान में राजनीति का बड़ा चेहरा सचिन पायलट आज दौसा में है जहां उनके पिता की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम हो रहा है। कहा जा रहा था कि सचिन पायलट यहां बड़ा एलान करेंगे और अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।

पायलट ने पूजा और प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चल रही अनबन के बीच सचिन पायलट ने कहा कि वे भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहते हैं। लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। उनके लिए जनता का विश्वास ही सबकुछ हैं। पढ़िए सचिन पायलट के संबोधन की बड़ी बातें

#WATCH | Rajasthan: "...if there is something lacking in our governance then without blaming others we should rectify it...I didn't put forward my demands to defame someone...raising your opinion is very important in politics...": Congress leader Sachin Pilot in Dausa pic.twitter.com/AhhrIviJdr

