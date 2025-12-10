सुरक्षित सड़कों की नई परिभाषा: पंजाब की एसएसएफ बनी त्वरित राहत और भरोसे का प्रतीक

पंजाब सरकार द्वारा जनवरी 2024 में स्थापित सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) आज राज्य में सुरक्षा, तत्परता और मानवीय सेवा की मिसाल बन चुकी है। मात्र एक वर्ष के भीतर इस फोर्स ने 50,000 से अधिक लोगों की जान बचाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

राज्य की लगभग 4,100 किलोमीटर सड़कों पर हर 30 किलोमीटर पर एसएसएफ टीमें तैनात हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही टीमें औसतन 5 से 7 मिनट में मौके पर पहुंचकर प्राथमिक चिकित्सा और राहत कार्य शुरू कर देती हैं। तेज़ और मजबूत टोयोटा हिलक्स व महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे वाहनों के कारण वे कठिन परिस्थितियों में भी तत्काल सहायता पहुंचाते हैं।

एसएसएफ की भूमिका केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है। इसने राज्य पुलिस को नशा तस्करी, वाहन चोरी और कई अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। ‘फरिश्ते योजना’ के तहत घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पतालों तक तेज़ी से पहुंचाया जा रहा है। तकनीकी रूप से एसएसएफ पूरी तरह आधुनिक है—स्पीड गन, बॉडी कैमरा, ई-चालान प्रणाली और AI आधारित निगरानी से सड़क सुरक्षा और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। हाल ही में बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन में भी इस फोर्स ने अपनी दक्षता साबित की है।