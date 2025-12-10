मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सुरक्षित सड़कों की नई परिभाषा: पंजाब की एसएसएफ बनी त्वरित राहत और भरोसे का प्रतीक

    तकनीकी रूप से एसएसएफ पूरी तरह आधुनिक है—स्पीड गन, बॉडी कैमरा, ई-चालान प्रणाली और AI आधारित निगरानी से सड़क सुरक्षा और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। हाल ही में बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन में भी इस फोर्स ने अपनी दक्षता साबित की है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 04:51:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 04:55:53 PM (IST)
    सुरक्षित सड़कों की नई परिभाषा: पंजाब की एसएसएफ बनी त्वरित राहत और भरोसे का प्रतीक
    पंजाब में सफलतापूर्वक काम कर रही है स्थापित सड़क सुरक्षा फोर्स।

    HighLights

    1. एसएसएफ की भूमिका केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है
    2. पुलिस को नशा तस्करी, वाहन चोरी पर लगाम में मदद मिली
    3. ‘फरिश्ते योजना’ के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं

    पंजाब सरकार द्वारा जनवरी 2024 में स्थापित सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) आज राज्य में सुरक्षा, तत्परता और मानवीय सेवा की मिसाल बन चुकी है। मात्र एक वर्ष के भीतर इस फोर्स ने 50,000 से अधिक लोगों की जान बचाकर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

    राज्य की लगभग 4,100 किलोमीटर सड़कों पर हर 30 किलोमीटर पर एसएसएफ टीमें तैनात हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही टीमें औसतन 5 से 7 मिनट में मौके पर पहुंचकर प्राथमिक चिकित्सा और राहत कार्य शुरू कर देती हैं। तेज़ और मजबूत टोयोटा हिलक्स व महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे वाहनों के कारण वे कठिन परिस्थितियों में भी तत्काल सहायता पहुंचाते हैं।


    एसएसएफ की भूमिका केवल दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है। इसने राज्य पुलिस को नशा तस्करी, वाहन चोरी और कई अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। ‘फरिश्ते योजना’ के तहत घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पतालों तक तेज़ी से पहुंचाया जा रहा है।

    तकनीकी रूप से एसएसएफ पूरी तरह आधुनिक है—स्पीड गन, बॉडी कैमरा, ई-चालान प्रणाली और AI आधारित निगरानी से सड़क सुरक्षा और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। हाल ही में बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन में भी इस फोर्स ने अपनी दक्षता साबित की है।

    केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई सराहना इस मॉडल की सफलता का प्रमाण है। एसएसएफ आज पंजाब में सुरक्षित यात्रा, त्वरित सहायता और संवेदनशील प्रशासन का नया मानक बन चुकी है एक ऐसी फोर्स जो सचमुच “जीवन की ढाल” बनकर लोगों की रक्षा कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.