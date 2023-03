Sambhajinagar Clashes: रामनवमी से एक दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तनाव फैल गया। दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद स्थानीय राम मंदिर के बाहर वाहनों को आग लगा दी गई। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

रात को ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। रामनवमी होने के कारण पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

जानकारी के मुताबिक, बीती रात भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सुबह स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

छत्रपति संभाजीनगर के सीपी निखिल गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, छत्रपति संभाजीनगर के किराडपुरा इलाके में दो समूहों के बीच झड़प हुई, पथराव किया गया, कुछ निजी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया और अब स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

इस बीच, पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता मोहम्मद नसीरुद्दीन ने राम मंदिर के अंदर से वीडियो साझा किया और कहा कि 'कुछ गलत खबर फैलाई गई थी कि बदमाशों ने मंदिर पर हमला किया'।

उन्होंने बताया कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील मौके पर पहुंचे और शहर में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी अफवाह और दोनों समुदायों पर विश्वास न करने की अपील की।

AIMIM Aurangabad MP @imtiaz_jaleel Sahab himself went to the spot Ram Mandir Kiradpura where some false news was spread that some miscreants had attacked the temple, he appealed not to believe on any rumors and both communities to maintain peace in the city. #Aurangabad pic.twitter.com/2ZAgUtAaCI

— Mohammed Naseeruddin (@naseerCorpGhmc) March 29, 2023