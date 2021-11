आर्यन खान के ड्रग्‍स मामले में समीर वानखेड़े नहीं करेंगे आगामी जांच, दिल्‍ली NCB टीम देखेगी केस

आर्यन खान के ड्रग्‍स मामले में आज एक बड़ी खबर सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि एजेंसी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ मामले की जांच नहीं करेंगे। एनसीबी के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आर्यन खान के खिलाफ जांच सहित छह मामलों की जांच अब ड्रग रोधी एजेंसी की दिल्ली टीम करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक प्रशासनिक निर्णय है। इसके बाद समीर वानखेड़े ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए यह स्‍पष्‍ट किया और कहा कि दिल्ली से एनसीबी की टीम शनिवार को उन छह मामलों को संभालने के लिए मुंबई पहुंचेगी जो उन्हें स्थानांतरित किए गए हैं। मुझे जांच से नहीं हटाया गया है। अदालत में मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाती है। इसलिए आर्यन मामले और समीर खान मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी द्वारा की जा रही है। यह दिल्ली की एनसीबी टीमों के बीच समन्वय है। वानखेड़े ने पिछले महीने मुंबई में कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था और आर्यन को अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था।

I've not been removed from investigation. It was my writ petition in court that the matter be probed by a central agency. So Aryan case & Sameer Khan case are being probed by Delhi NCB's SIT. It's a coordination b/w NCB teams of Delhi & Mumbai:NCB Zonal Dir Sameer Wankhede to ANI pic.twitter.com/Hf7ZrjwVex — ANI (@ANI) November 5, 2021

Sameer Wankhede, who was probing cruise drugs case in which Aryan Khan was arrested, to continue as Mumbai zonal director of NCB: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2021

Cruise drugs case among six cases transferred to Delhi operations unit of NCB from Mumbai: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2021

A team of Delhi NCB is arriving in Mumbai tomorrow after the decision that 6 cases of Mumbai zone, including Aryan Khan's case and 5 other cases, will now be investigated by them. — ANI (@ANI) November 5, 2021

Mumbai | Total 6 cases of our zone will now be investigated by Delhi teams (of NCB), including Aryan Khan's case and 5 other cases. It was an administrative decision: Mutha Ashok Jain, Deputy DG, South-Western Region, NCB (File photo) pic.twitter.com/vmjP65YOOv — ANI (@ANI) November 5, 2021

Posted By: Navodit Saktawat