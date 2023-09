Sanatana Dharma: खुद पर दर्ज हुई एफआइआर पर बोले प्रियांक खरगे- मुझे कोई परवाह नहीं

जानकारी के मुताबिक रामपुर के सिविल लाइन कोतवाली थाने में दोनों मंत्रियों पर धारा 153 ए व 295 ए के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम लोधी ने उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई है।

इस मामले में अधिवक्ताओं ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने 4 सितंबर को सनातन धर्म की तुलना कोरोना और मलेरिया से करने के बाद इसे समाप्त कर देने की बात कही थी। स्टालिन के समर्थन में प्रियांक खरगे ने बयान दिया था। पुलिस ने अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद दोनों मंत्रियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

#WATCH | On FIR registered against him and TN Minister Udayanidhi Stalin in Rampur, Uttar Pradesh, Karnataka Minister Priyank Kharge says "I don't care, they can do what they want, my statement is very clear. It is not against any particular religion. I had stated that any… pic.twitter.com/jfHdturq4F

— ANI (@ANI) September 6, 2023