'संघी कितना भी... नकाब उतर ही जाता है', Surya Kumar Yadav पर AAP नेता ने साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान (Asia Cup Row) को हराकर एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। यह जीत सिर्फ खेल के लिहाज से ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

सूर्यकुमार BJP सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे- AAP दरअसल, आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने इस मैच को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) को निशाने पर लेते हुए उन्हें ‘संघी’ (RSS) तक कह डाला। भारद्वाज का आरोप है कि सूर्यकुमार BJP सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उनके बयान सीधे-सीधे सत्ताधारी दल की लाइन को आगे बढ़ाते हैं।