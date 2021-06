SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ समय पहले अपने सभी कस्टमर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सभी खाताधराकों से अकाउंट की दोबारा केवाईसी कराने के लिए कहा था। केवाईसी के लिए बैंक ने मेल या डाक के जरिए आधार कार्ड और पेन कार्ड की फोटो कॉपी मांगी थी। बैंक ने कहा था कि जो ग्राहक ऐसा नहीं करेंगे उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।

एक कस्टमर ने ट्विटर पर एसबीआई को टैग करते हुए सवाल किया था कि बैंक दोबारा KYC क्यों करा रहा है? इस पर SBI ने कहा कि, 'आरबीआई नियमों के अनुसार, ये डॉक्यूमेंट्स खाते को यूजर के आधार और पैन कार्ड से लिंक करने के लिए मांगे जा रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड और पैन पहले ही लिंक है तो आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है।'

अकाउंट सस्पेंड होने पर क्या होगा?

अकाउंट सस्पेंड होने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा और सरकारी सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। आपको सभी तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। आप ना तो अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे और ना ही जमा कर पाएंगे। आपको इन्हीं सब असुविधाओं से बचाने के लिए बैंक बार-बार मैसेज कर रहा है।

signed scanned copy of your application and KYC documents to the home branch. In case any amendment is required i.e. change in address or mobile number etc., please visit any of our branches along with the original KYC documents. (2/2)

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 4, 2021